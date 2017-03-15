Актриса Кара Делевинь написала книгу «Свет мой, зеркальце»

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь анонсировала выход своего романа Mirror, mirror («Свет мой, зеркальце»). Об этом она написала в своем Instagram.

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Mar 14, 2017 at 12:00am PDT

По словам Делевинь, роман повествует о четырех друзьях-подростках, которые пытаются преодолеть проблемы в школе и в отношениях. «Пока в один день все не меняется», — добавила актриса.

Делевинь призвала своих подписчиков объединиться в «большой виртуальный книжный клуб». «Я хочу поговорить с вами об этом жизненном периоде, о самопознании, дружбе, боли, триумфе», — отметила она.

Книга выйдет в октябре.

Кара Делевинь снялась в таких фильмах, как «Анна Каренина», «Бумажные города», «Пэн: Путешествие в Нетландию» и «Отряд самоубийц». Кроме того, она появится в ленте Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», который выйдет летом 2017 года.