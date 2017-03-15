Опубликован неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Номер поступит в продажу 20 марта, онлайн-версия доступна на сайте издания.

Произведение называется The I.O.U. и датируется 1920 годом.

Повествование ведется от лица издателя, готового на все ради высоких продаж. «Я издатель. Я готов опубликовать любой сорт книги. Я ищу книгу, которую можно продать тиражом в 500 тысяч экземпляров. Настал сезон романов про паранормальные явления», — говорится в последнем абзаце рассказа.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в апреле американское подразделение издательства Simon & Schuster напечатает сборник «Я умру за тебя», куда войдут прежде не опубликованные рассказы писателя.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд — один из крупнейших представителей американской литературы «потерянного поколения». Среди наиболее известных его романов — «Великий Гэтсби», «Ночь нежна» и «Последний магнат».