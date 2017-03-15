Американец сел в тюрьму за соблазнение женщин под видом тайного агента

Жителя Гринсберга (Пенсильвания, США) Кристофера Диорио (Christopher Diiorio) осудили на два года за использование купленных в интернете поддельных удостоверений личности и значков сотрудников спецслужб ради того, чтобы производить впечатление на женщин с сайтов знакомств. Об этом сообщает Associated Press.

Суд Питтсбурга, в котором рассматривалось дело, также назначил мужчине штраф в 500 долларов. Диорио купил на китайском сайте все необходимое, чтобы при случае представляться тайным агентом. С помощью поддельных документов он пытался заказать номер для чиновников в гостинице и предъявлял удостоверение сотрудника спецслужб, когда его останавливали на дороге.

«Я не плохой человек, а глупый», — признался Диорио на суде.

В ходе расследования было установлено, что «набор секретного агента» стоил мужчине 100 долларов. Сначала он изменил информацию о месте работы на своей странице в Facebook, а затем начал представляться сотрудником спецслужб при знакомстве с девушками. Одной из них стала его будущая жена, которой он также представился «агентом под прикрытием».

На самом деле Диорио был гендиректором компании, производящей инструменты для уборки собачьих экскрементов. Настоящее место работы любитель онлайн-знакомств предпочитал не раскрывать.