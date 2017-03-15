Правозащитники рассказали о зверствах солдат в Южном Судане

В Южном Судане солдаты жестоко насилуют и убивают женщин и детей. Об этом сообщает в среду, 15 марта, The Independent со ссылкой на правозащитников.

«Они вытаскивают вас из домов и перерезают горло. Маленьким детям наносят колотые раны, после чего они умирают (...) Я видела, как детей привязывали к телам их матерей и бросали в реку», — вспоминает 31-летняя Сильвия, которой удалось бежать.

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Женщина также отмечает, что солдаты для убийств используют ножи, потому что «берегут пули».

«Дети не ходят в школу, повсюду свирепствует голод (...) Дети умирают от болезней», — описывает Сильвия происходящее в Южном Судане.

По словам жительницы по имени Джоан, солдаты приходят в деревни для того, чтобы насиловать молодых девушек. «Десять мужчин могут переспать с одной женщиной, если ты после этого умрешь, им все равно», — рассказала она.

В прошлом месяце голод назвали самой масштабной катастрофой в Южном Судане за последние шесть лет. По оценкам правозащитников, к июлю этого года почти половина населения — 5,5 миллиона человек — будет голодать.