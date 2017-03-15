На северо-западе Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел аварию в штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщает телеканал NDTV India.

Самолет совершал плановый вылет и должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, однако рухнул на территории местной деревни, задев один из жилых домов.

Оба пилота катапультировались, они не пострадали. В результате падения машины травмы и ожоги получили трое местных жителей. В репортаже сообщается, что начавшимся пожаром в деревне уничтожены шесть домов и два мотоцикла, также пострадал скот.

На место падения выехала комиссия индийских военных. До настоящего момента индийские ВВС потеряли в летных происшествиях шесть машин типа Су-30МКИ.

Су-30МКИ — самый многочисленный из современных боевых самолетов в составе ВВС Индии (с 1996 года заказаны суммарно 272 машины, поставлены на сегодня свыше 230). Выпускается на заводе индийской компании HAL в кооперации с корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). Тяжелый многоцелевой истребитель стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ.

Машины этого семейства в разных вариантах также закупались Алжиром (58 самолетов), Малайзией (18 самолетов) и Казахстаном (суммарно до 12 единиц). ВВС России и авиация ВМФ России купили в общей сложности 116 машин Су-30СМ, созданных на базе этого самолета.