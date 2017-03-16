Рядом с синагогой в Лондоне появился предупреждающий о евреях дорожный знак

В лондонском районе Стамфорд-Хилл, расположенном на севере города, около синагоги появился предупреждающий дорожный знак с изображением силуэта ортодоксального иудея. Об этом сообщает The Guardian.

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Установка знака стала частью художественного проекта художника и фотографа Фрэнка Эллея, который уже принес извинения евреям, заявив, что не собирался их оскорблять. Он отметил, что также нарисовал дорожные знаки, изображающие женщину с продуктовой тележкой, мужчину в инвалидном кресле и кота.

«Этот проект посвящен тому, как переходить дорогу. Я хотел сказать, что все люди разные, каждый человек индивидуален», — резюмировал Эллей.

Местная еврейская община категорически осудила появление знака, назвав произошедшее преступлением на почве ненависти.

В результате дорожный знак был снят. В Стамфорд-Хилле проживает крупнейшая в Европе община хасидов (ортодоксальных иудеев), насчитывающая порядка 30 тысяч человек.