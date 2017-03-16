Зюганов посоветовал искать объяснение событий на Украине у Булгакова и Толстого

В романах классиков русской литературы Михаила Булгакова и Алексея Толстого содержится объяснение происходящего на Украине, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24» приводит РИА Новости в четверг, 16 марта.

«Читайте "Белую гвардию" (роман Булгакова, в котором описываются события Гражданской войны на Украине — прим. «Ленты.ру»). Хотите разобраться — Алексея Толстого "Хождение по мукам" (эпопея о событиях до и после революции 1917 года). Хотите, посмотрите хотя бы фильм о батьке Махно», — сказал политик, комментируя принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решение о блокаде Донбасса.

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По мнению Зюганова, у Украины была возможность стать сильным государством, однако ей «не повезло с руководителями». Кроме того, за страну «уцепились ЦРУшники, американцы, прибалты». «Вся эта свора, которая всегда рассматривала Украину как плацдарм для разрушения нашей страны и нашей вековой исторической дружбы», — добавил лидер коммунистов.

15 марта СНБО по инициативе президент Украины Петра Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.

11 января Зюганов призвал «перестать издеваться» над ДНР и ЛНР и признать их независимость.