Марка Lee вспомнила о джинсах времен Второй мировой войны

Американская компания Lee, специализирующаяся на выпуске джинсовой одежды, представила коллекцию Rider. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

Линейка создавалась по лекалам первых зауженных джинсов марки, которые были созданы в 1941 году. Еще одна модель — женская куртка — повторяет силуэт приталенной и укороченной джинсовки с раскосыми нагрудными карманами образца 1948 года.

В новой коллекции вещи выполнены из высококачественного денима ручной выделки с применением инновационной технологии обработки. Одежда представлена в фирменных магазинах бренда.

Lee — одна из старейших в мире компаний, специализирующихся на производстве джинсовой одежды. Основана в 1889 году. В 1911 году она выпустила первый рабочий комбинезон из джинсовой ткани под названием Bib Overall, снабженный множеством карманов. С 1969 года марка принадлежит американской текстильной корпорации VF Corporation.