Хакеры через Twitter «Макдоналдс» посмеялись над маленькими руками Трампа

В Twitter-аккаунте американской сети фастфуда «Макдоналдс» появился пост, в котором Дональда Трампа назвали самым мерзким президентом. «А еще у вас крошечные ручки», — говорилось в твите. На это обратил внимание портал BuzzFeed.

Очень скоро запись была удалена, однако микроблогеры сделали скриншот. За короткое время оригинальный твит набрал более 1,5 тысячи репостов.

Пользователям, не поддерживающим Трампа, публикация понравилась. «Вот, что я люблю», — писали они в Twitter. Другие поделились опасениями в том, что после такого смелого вызова SMM-специалиста компании превратят в мясную котлету.

«Эсэмэмщика точно сегодня уволят», — предположила американская журналистка Эмили Сингер (Emily Singer). Другой пользователь пошутил: «Когда знаешь, что тебя уволят, но хочешь уйти на пике славы».

Позже в профиле сети ресторанов появилось объявление о том, что аккаунт был взломан.