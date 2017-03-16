В Москве открыли три новые станции метро

В Москве в четверг, 16 марта, запущен новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Открыты три станции — «Ломоносовский Проспект», «Минская» и «Раменки». Длина нового отрезка составляет около семи километров, передает телеканал «Москва 24».

По сообщению Национальной службы новостей (НСН), в церемонии открытия станций принял участие столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Минская» оформлена в стиле хай-тек, дизайнеры использовали в основном серые и металлические тона. Ожидается, что пользоваться этой остановкой будут около 9 тысяч пассажиров в сутки.

Дизайн станции «Ломоносовский проспект» выполнен с учетом ее расположения вблизи МГУ — в оформлении использованы графические элементы в виде цифр. Планируемый пассажиропоток составляет 100 тысяч человек в сутки.

Станция «Раменки» украшена рисунками в виде силуэтов деревьев на зеленом фоне. По предварительным подсчетам, ею будут пользоваться 120 пассажиров в сутки.

Новый участок должен разгрузить Калининскую, Арбатско-Покровскую, Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки, а также транспортно-пересадочные узлы у нескольких станций, включая «Юго-Западную» и «Проспект Вернадского», отмечает официальный сайт мэра Москвы.

В 2017 году в столице планируется построить 18 станций метро и проложить около 35 километров линий подземки.