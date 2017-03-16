На Колыме открыли новое промышленное месторождение золота

Северо-Восточное производственно-геологическое объединение (входит в государственный холдинг Росгеология) подтвердило наличие в районе Хулганнахской площади Магаданской области нового промышленного месторождения золота. Об этом сообщается в четверг, 16 марта, на сайте холдинга.

Как отмечается, ресурсный потенциал месторождения оценивается в десятки тонн драгоценного металла.

Хулганнахская площадь расположена на Верхне-Колымском нагорье в горной системе хребта Черского. Исследования в этом районе ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках трехлетнего государственного контракта. Целевое назначение работ — локализация золоторудных зон, установление их параметрических характеристик и оценка прогнозных ресурсов золота.

К концу 2017 года специалисты Росгеологии должны выполнить окончательную оценку ресурсов золота. Они составят итоговый отчет и разработают предложения по дальнейшему проведению геологоразведочных работ, обеспечивающих постановку на государственный учет нового месторождения.

В октябре 2015 года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал исследование, согласно которому Россия занимает седьмое место в мире по запасам драгметалла. Страна владеет 1288 тоннами золота. По этому показателю РФ уступает Китаю (1677 тонн) и опережает Швейцарию (1040 тонн). На первом месте — США (8133 тонны), на втором — Германия (3381 тонна), на третьем — Международный валютный фонд (2814 тонн). Меньше всего золота у Йемена (1,6 тонны).