Украинское гражданство оценили в 100 тысяч долларов

Правительство Украины установило новые квоты на иммигрантов в 2017 году. Гражданство страны можно получить, инвестировав в ее экономику не менее 100 тысяч долларов, говорится в распоряжении кабинета министров.

Как отмечается в документе от 1 марта, в текущем году на Украину по квотам могут иммигрировать 3963 человека. Среди них — 2,2 тысячи родителей украинских граждан, их супругов или несовершеннолетних детей, а также более 1,1 тысячи ближайших родственников. Еще 558 человек имеют право восстановить гражданство.

В то же время ограничения не устанавливаются для «деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины», и лиц, которые осуществили инвестиции в экономику на сумму не менее 100 тысяч долларов.

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Квоты не предусмотрены и для «высококвалифицированных специалистов и работников, острая потребность в которых является ощутимой для экономики» страны, а также лиц, непрерывно проживавших на территории Украины три года со дня получения ими статуса пострадавших от торговли людьми.

«Интерфакс-Украина» отмечает, что в 2016 году суммарная квота была 4586 человек.

В законе «О гражданстве Украины» его получение путем инвестиций не предусмотрено.

13 марта президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, по которому предполагается лишать украинских паспортов тех, у кого двойное гражданство.