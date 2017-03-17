Кремль обвинил Украину в подрыве собственной территориальной целостности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина сознательно подрывает собственную территориальную целостность, оставляя своих граждан без поддержки. Его слова в пятницу, 17 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«То, как страна — в данном случае Украина — решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы, обрекая тем самым миллионы своих граждан на проживание без социального, без банковского, без медицинского, без юридического и документального обеспечения, безусловно, является достаточно беспрецедентной ситуацией», — заявил Песков.
По его словам, в Кремле считают, что еще не пришло время отменить решение о признании в России документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Эта мера действительно вынужденная и прежде всего Москва руководствовалась гуманитарными соображениями. И то, как развивается, к нашему сожалению, ситуация, пока демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Россия не может оставить жителей Донбасса без гуманитарной помощи и содействия.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить решение о признании документов самопровозглашенных республик, если Киев полностью выполнит минские соглашения.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил полное прекращение транспортного сообщения с республиками Донбасса до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.
1 марта власти ЛНР и ДНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.