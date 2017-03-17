Хирург пообещал открыть филиал «Ночных волков» в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике откроется отделение российского патриотического мотоклуба «Ночные волки», сообщил его лидер Александр Залдостанов, известный как Хирург. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, так сейчас будет существовать в Донецкой республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам», — сказал Хирург .

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В декабре 2016 года Залдостанов подготовил предложение президенту России Владимиру Путину о создании совета по патриотизму. Хирург отметил, что пригласил бы он в эту структуру «безусловных авторитетов» страны, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров и публицист Александр Проханов.

В 2015 году «Ночные волки» провели мотопробег по Европе, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По пути мотоциклисты посещали европейские мемориалы павшим солдатам. Несколько стран отказали байкерам во въезде.

«Ночные волки» — первый байкерский клуб в России. Он появился в 1989 году.