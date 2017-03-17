Emilio Pucci сделал коллекцию одежды для москвичек

Итальянский бренд Emilio Pucci создал капсульную коллекцию одежды специально для Москвы. Презентация состоится 21 марта в столичном ЦУМе. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. По этому случаю Москву посетит дочь основателя модного Дома — Лаудомия Пуччи.

Линейка стала продолжением международного проекта Emilio Pucci «Города мира», в нее вошли платки, шелковые пижамы, бомберы и футболки. Они украшены принтом, вдохновленным красочными матрешками и куполами собора Василия Блаженного. Цветовая палитра — нежные оттенки лилового, розового и цвета фуксии.

Под итальянским брендом Emilio Pucci выпускается женская и мужская одежда, а также аксессуары. Первую коллекцию основатель компании Эмилио Пуччи представил в 1947 году. Через два года открылся первый бутик — на острове Капри. Головной офис компании в настоящее время располагается во Флоренции.