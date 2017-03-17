В Германии беженцев начнут проверять на диалекты

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BamF) планирует установить программное обеспечение, позволяющее распознавать происхождение мигрантов по их диалекту. Об этом сообщает Spiegel-Online.

Как отмечает издание, первые тесты проведут в течение двух недель. «Устройство позволит записывать голос просителя убежища, который потом подвергнется специальному анализу. Эти данные позволят определить регион происхождения», — заявил ведущий программист ведомства Юлиан Детцель (Julian Detzel). Однако систематическое применение технологии ожидается не раньше 2018 года.

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Подобные системы голосовой идентификации используются в банках и страховых компаниях. Тем не менее некоторые отнеслись скептически к этому решению правительства. «Создать безупречную запись технически невозможно — язык постоянно меняется. Впрочем, при наличии широкой базы данных можно облегчить процедуру проверки», — подчеркнул Дирк Хови (Dirk Hovy), специалист по компьютерной лингвистике университета Копенгагена.

По данным немецкого правительства, более 60 процентов беженцев в ФРГ не имеют документов, удостоверяющих личность. После принятия нового закона о репатриации мигрантов службы безопасности получили разрешение проверять мобильные телефоны беженцев без их согласия. Новые правила позволят ускорить процесс проверки нелегальных лиц и их депортации на родину.