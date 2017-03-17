В Москве пройдет презентация книги бывшего главы МГБ ДНР

В Москве пройдет презентация книги воспоминаний первого министра государственной безопасности Донецкой народной республики Андрея Пинчука. Она называется «Контур безопасности. Генерация ДНР». Об этом сообщают «VESTI.RU»

«Контур безопасности» выпустило московское издательство «Алгоритм» в третью годовщину образования ДНР и ЛНР. В книге описаны события, происходившие на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Автор рассказывает о том, как премьер-министр Донецкой народной республики Александр Бородай привез его на Донбасс в июле 2014 года, о своей работе на посту министра госбезопасности и о том, что происходило на юго-востоке Украины вплоть до марта 2015 года.

Особое внимание Пинчук уделил описанию известных их участников тех событий, таких как Александр Захарченко, Игорь Стрелков, Владимир Антюфеев, Сергей Здрилюк (Абвер), Андрей Пургин, Александр Ходаковский, и многих других.

Презентация мемуаров состоится в Московском доме книги по адресу Новый Арбат, 8, станция метро «Арбат» 19 марта в 16:00.