Якутскую школу обязали выплатить 150 тысяч сломавшей позвоночник ученице

В Якутии суд взыскал со школы 149 тысяч рублей в пользу ученицы и ее матери из-за повреждения, полученного девочкой на уроке физкультуры. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в школе №20 города Якутска. Было установлено, что, выполняя упражнения по фитнес-аэробике, девочка получила травму в виде закрытого компрессионного перелома пятого и шестого позвонков. «В связи с полученной травмой ребенок получил физические страдания, также был нарушен его привычный образ жизни, поскольку после травмы он проходил индивидуальное обучение на дому, освобожден от занятий по физической культуре на год», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что школа и педагог не обеспечили надлежащий контроль за физической нагрузкой и обеспечением безопасности детей во время занятий.

В декабре 2016 года директора школы города Миасса Челябинской области оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за травмы, полученной учеником после обрыва каната на уроке физкультуры. Девятилетний ученик ударился головой и был доставлен в больницу.