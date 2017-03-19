Американского дипломата с разбитым носом выслали из Новой Зеландии

Новая Зеландия выслала из страны американского дипломата из-за подозрений в том, что он был вовлечен в преступление. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает The Guardian.

По информации полиции, дипломат покинул место происшествия до прибытия стражей порядка. Детали по инциденту не приводятся. Отмечается только, что за совершение этого преступления виновному грозит лишение свободы на срок от одного года. Также уточняется, что пока никто не задержан.

Сотрудник посольства обладает дипломатическим иммунитетом, в связи с чем 13 марта полиция обратилась в министерство иностранных дел для получения разрешения на проведение расследования. Согласно The Guardian, ведомство посчитало преступление достаточно серьезным и обратилось в посольство США с просьбой о лишении дипломата иммунитета.

Правительство США тем не менее отказалось снять со своего гражданина неприкосновенность, и 17 марта новозеландский МИД потребовал, чтобы американец покинул страну. Как считает газета, к настоящему моменту дипломат уже исполнил предписание. При этом расследование происшествия, к которому он, предположительно, имеет отношение, продолжается.

По данным TVNZ, речь идет о Колине Уайте — техническом атташе американского посольства в Веллингтоне (столица Новой Зеландии). В материале телекомпании также уточняется, что в результате инцидента у дипломата разбит нос, также у него остался синяк под глазом.