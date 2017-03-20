Спрос россиян на отдых в Черногории и Хорватии вырос в разы

Число путевок, забронированных россиянами для отдыха летом в Черногории и Хорватии, выросло в несколько раз в текущем году. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Представитель компании «ПАКС» Любовь Чучмаева отмечает, что, по сравнению с мартом 2016 года, на этапе раннего бронирования заказано на 100 процентов больше путевок в эти страны.

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При этом в компании «Русский Экспресс» заявили, что число приобретенных в Хорватию и Черногорию туров в настоящее время в три раза больше, чем год назад. По данным ICS Travel Group, показатели раннего бронирования по данным направлениям в текущем году увеличились в 2,5 раза.

Кроме того, во всех опрошенных АТОР туроператорах рассказали, что довольно большое число клиентов заказывает путевки в Черногорию и Хорватия на месяц и более.

По словам представителя «Русского экспресса» Юлии Жадан, многие россияне воспринимают эти страны как альтернативу дачному отдыху с семьей. «К тому же, здесь большой объем частного сектора, а стоимость размещения иногда даже меньше, чем в Подмосковье», — добавляет эксперт.

Специалисты также уверены, что рост популярности Турции у российских туристов не скажется на востребованности Черногории и Хорватии. Дело в том, что эти направления привлекают две разные категории отдыхающих, поясняют они.

По данным статистической службы Евросоюза Eurostat, Хорватия вошла в топ-10 государств ЕС, популярных у путешественников в 2016 году. В мае того же года сообщалось, что Черногория оказалась наиболее востребованной у российских путешественников страной на начало лета.

