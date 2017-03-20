В Румынии перевернулся автобус со школьниками

В Румынии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Stirile Pro TV.

В результате аварии 13 детей получили травмы и были доставлены в больницы, где им уже оказали необходимую медицинскую помощь.

— Mediafax Top News (@mediafax) 20 марта 2017, 08:53

Автобус перевернулся на трассе в уезде Хунедоара на западе страны. В момент происшествия в машине находились 17 учеников в возрасте от 11 до 19 лет.

Содержание алкоголя в крови у 61-летнего водителя составило 0,34 промилле. Мужчина рассказал полиции, что от усталости уснул за рулем.