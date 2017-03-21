Россельхознадзор взял под усиленный контроль поставки бразильской говядины

Россельхознадзор усилил контроль за поставками мяса из Бразилии в связи со скандалом вокруг его качества, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. По ее словам, в настоящее время от бразильских коллег ждут официальных документов, подтверждающих безопасность продукции, сообщает «Интерфакс».

«Мы проводим лабораторные экспертизы поступающей из этой страны продукции с тем, чтобы не допустить ввоза мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным требованиям», — цитирует агентство Юлию Мелано. При этом она отметила, что Россельхознадзор в настоящее время располагает информацией только из СМИ, поэтому в Бразилию направлен запрос о предоставлении официальных комментариев о случившемся.

На прошлой неделе федеральные власти Бразилии объявили о начале расследования в отношении крупнейших производителей мяса в стране, компаний BRF и JBS, которые якобы подкупали госчиновников, чтобы получить разрешения на продажу тухлого мяса.

Напомним, в декабре 2012 году Россия уже вводила запрет на импорт бразильской говядины, после того, как было установлено, что фермеры этой латиноамериканской страны используют гормоны роста при разведении крупного рогатого скота. Эмбарго было снято в августе 2014 года. Поставлять продукцию получили право 27 бразильских производителей говядины, 26 — мяса птицы и продукции птицеводства, четыре — свинины.

В июле 2015 года Россия разрешила импорт молока 11 бразильским производителям под гарантии ветеринарной службы южноамериканской страны. В свою очередь Бразилия приняла условия России по поставкам российского зерна и гарантии Россельхознадзора в отношении компаний, заинтересованных в экспорте рыбной продукции для бразильских потребителей.

