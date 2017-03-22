Черногорских экспортеров вооружений заподозрили в поставках оружия ИГ

СМИ сообщили о том, что прокуратура Черногории начала проверку крупнейшего оружейного экспортера страны — компании MDI (Montenegro Defence Industry). Ее подозревают в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Эту информацию распространил Balkan Insight со ссылкой на Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).
Следствие, как утверждается, проверит так называемые сертификаты конечного пользователя — документы, удостоверяющие, что проданное вооружение достигло покупателя, а не было незаконно ввезено в другую страну. Глава MDI Зоран Дамьянович категорически отрицает все обвинения.
Расследование начато по требованию оппозиционного депутата Небойши Медоевича, который утверждает, что MDI с ведома ряда находящихся у власти политиков поставляла оружие боевикам на Ближнем Востоке. В основу его версии легли официальные цифры продаж вооружений в Саудовскую Аравию. Согласно им, Черногория только за 2016 год продала саудовцам 132 тонны оружия на общую сумму более миллиона долларов. За предыдущие годы Подгорица поставила Эр-Рияду противотанковые комплексы «Золя», а также более 250 тонн боеприпасов, включая мины для минометов. В основном речь идет о продажах оружия Югославской Народной Армии, хранящегося на складах и оставшегося в Черногории после раздела страны.
BIRN указывает, что эти образцы так и не поступили на вооружение саудовской армии, которая пользуется в основном оружием западного производства. Зато автоматы и ПТРК с югославской маркировкой регулярно мелькают у боевиков-исламистов в Сирии, Ливии и Йемене.
Это не первый скандал, связанный с продажей оружия из Черногории. 5 ноября 2015 года в Германии был задержан черногорец — некто Влатко В., — перевозивший в багажнике автомобиля Volkswagen восемь автоматов Калашникова, пистолеты, гранаты, взрывчатку и детонаторы. По словам задержанного, он должен был передать груз заказчику в Париже. Через неделю, 13 ноября, во французской столице была совершена серия террористических атак. В результате терактов в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Следствие полагало, что оружие, перевозимое Влатко, предназначалось для этих терактов, но доказать это так и не удалось.