Отправку психоделической гифки эпилептику признали вооруженным нападением

Большое жюри американского штата Техас обвинило жителя Мэриленда Джона Ривелло (John Rivello) в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах из-за отправки в Twitter мигающего GIF-изображения страдающему эпилепсией журналисту. Об этом сообщает Gizmodo.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Ривелло упомянул в Twitter журналиста Newsweek Курта Эйхенвальда и прикрепил к твиту психоделическую гифку с припиской «Ты заслуживаешь припадка за свои посты». Увидев это, мужчина упал на пол в приступе эпилепсии, позднее его нашла жена. Эйхенвальд обратился в полицию и пообещал отомстить интернет-троллю.

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В результате расследования полиция задержала Ривелло. По данным следователей, на его компьютере были найдены мигающие гифки, а в истории браузера значилось, что злоумышленник пытался вписать дату смерти в статью об Эйхенвальде в «Википедии».

Следствие пыталось получить информацию о местонахождении Ривелло с помощью мобильных операторов и компании Apple, но те отказались раскрывать данные. Каким образом полиции удалось вычислить адрес анонимного пользователя, неизвестно.

Ривелло также предъявлены обвинения в киберпреследовании.