Суд в Карелии признал солдата дезертиром за уход со службы в мужской монастырь

Суд в Карелии вынес приговор 23-летнему солдату, три года скрывавшемуся от службы в Муромском Свето-Успенском мужском монастыре. Об этом сообщили ТАСС в военном следственном отделе Петрозаводского гарнизона в среду, 22 марта.

Военнослужащего признали виновным по статье 338 УК РФ («Дезертирство»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с испытательным сроком один год. «Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном», — сказал собеседник агентства.

Суд установил, что молодой человек заключил контракт на службу в одной из войсковых частей Рязани, но в 2014 году без уважительных причин перестал являться. Выяснилось, что он уехал в Пудожский район Карелии и стал трудником монастыря. Осенью 2016 года военнослужащего задержали. «От руководства монастыря солдат скрыл тот факт, что он уклоняется от службы по контракту», — пояснил представитель военного следственного отдела. По его словам, в ходе розыска дезертир был опознан по фотографии и передан сотрудникам военной полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

16 декабря 2016 года сообщалось о розыске военнослужащего внутренних войск, самовольно покинувшего расположение части в городе Электросталь Московской области. Правоохранительные органы выясняли, есть ли у дезертира на руках какое-либо оружие, и устанавливали обстоятельства побега из части.