Объявлены лауреаты президентской премии для молодых деятелей культуры

Лауреатами премии для молодых деятелей культуры стали художница и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Результаты объявил советник президента России по культуре Владимир Толстой, передает РИА Новости в среду, 22 марта.

«По итогам тайного голосования — голосует президентский совет по культуре и искусству — были определены три кандидатуры соискателей и представлены президенту. Сегодня указ номер 113 подписан, мы можем огласить результаты», — сообщил Толстой.

Вера Лагутенкова получит премию за вклад в развитие отечественного художественного образования и просветительскую деятельность.

Шагин отмечен за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино.

Виктору Шалаю премию присудили с формулировкой «за вклад в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций».

Толстой также назвал лауреатов президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Награду присудили режиссеру фильма «Усатый нянь» Владимиру Грамматикову, детскому писателю Анастасии Орловой и художнику-постановщику мультфильмов «Золотая антилопа» и «Крокодил Гена» Леониду Шварцману.

Денежный номинал обеих призов составляет 2,5 миллиона рублей. Церемония награждения пройдет 24 марта в Кремле.

Президентская премия для молодых деятелей культуры была учреждена в 2011 году и вручается ежегодно. Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества была основана двумя годами позже.