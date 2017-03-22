Лавров оценил ход переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве

В сирийском урегулировании удалось достичь хрупкого прогресса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой, сообщает «Интерфакс».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в преддверии женевских переговоров по Сирии необходимо консолидировать договоренности по четырем «корзинам», которые включают в себя вопросы конституции, выборов, переходного периода и борьбы с терроризмом.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

«Все эти аспекты являются неотъемлемыми требованиями, закрепленными в резолюции 2254 [Совета безопасности ООН]», — подчеркнул Лавров.

Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве назначен на 23 марта.

11 марта Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе и без предварительных условий. Члены Совбеза подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Они подчеркнули, что единственным долгосрочным решением конфликта станет инклюзивный политический процесс, возглавляемый самими сирийцами.