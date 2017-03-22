Американец превратил устроенный соседом по квартире бардак в арт-объекты

Житель Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), уставший от неаккуратного соседа по квартире, превратил бардак в совместном жилище в «пассивно-агрессивную арт-галерею». Об этом пишет Daily Mail.

Джастин Куссон (Justin Cousson) снабдил грязные столовые приборы, прокисшее молоко, пустые картонные коробки и другие предметы, вызывавшие у него негативные эмоции, ценниками и поясняющими табличками. Результат трудов мужчина опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Объект «Сырный нож» Куссон оценил в 500 долларов. «Перемазанная сметаной ложка, брошенная в раковине перед отъездом из дома на четыре дня», была предложена ценителям современного искусства за 3,4 тысячи долларов. С «Забытым молоком, оставленным киснуть после окончания срока годности», Джастин решил расстаться за 700 долларов.

Пост Куссона собрал порядка 7,6 тысячи лайков и около 3,7 тысячи репостов.

Пользователи соцсети поддержали шутку Джастина. В частности, в комментариях к посту его просили оценить стоимость чужих «арт-объектов». Один из участников обсуждения посоветовал американцу пересмотреть цену на «Сырный нож» в сторону увеличения.

«Это, я вам скажу, искусство! Показывает взаимодействие человека с неорганическими объектами. И мелкие детали очень впечатляют», — написал еще один шутник. Другой согласился, что выставка выглядит элегантно и просто, но инновационно.

О реакции самого виновника беспорядка не сообщается.

