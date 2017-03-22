Популярность летнего отдыха в Таиланде у россиян выросла в три раза

Число россиян, отдохнувших летом 2016 года в Таиланде, более чем в три раза превысило показатели аналогичного периода 2015-го. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как заявил представитель московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, прошлым летом в стране побывали 32 процента от общего числа россиян, съездивших в Таиланд за 2016 год. Аналогичный показатель для июня-августа 2015-го составил 10 процентов.

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Кроме того, за январь-февраль текущего года турпоток из России в королевство увеличился на 33 процента по сравнению с началом 2016 года. По итогам 2017 года Таиланд рассчитывает принять как минимум миллион российских путешественников, сказал Кинель.

Представитель ТАТ также заявил, что возможное возобновление авиарейсов между Россией и Египтом вряд ли сильно скажется на турпотоке в Таиланд. По его словам, сравнивать отдых в Арабской Республике и азиатском королевстве было бы некорректно. «Египет и Таиланд никогда не были прямыми конкурентами. У них разные ниши, разный турпродукт и разные расстояния», — подчеркнул эксперт.

В январе сообщалось, что число российских туристов в Таиланде впервые за два последних года превысило отметку в один миллион человек. За 2016 год в королевстве отдохнули 1,09 миллиона гостей из России.

