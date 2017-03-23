Британцы с акцентом рассказали о достопримечательностях страны

Американская компания Expedia совместно с управлением по туризму Великобритании Visit Britain создала портал со своеобразной видеоэкскурсией по Соединенному Королевству.

На сайте проекта выложены пять роликов, на которых разные люди рассказывают о нескольких туристических направлениях в стране — Лондоне, Манчестере, Уэльсе, графстве Корнуолл и Шотландском высокогорье.

Представляя различные регионы Великобритании, люди на видео говорят практически один и тот же текст. Участники проекта рассказывают о музеях, магазинах, аттракционах, барах и других способах развлечения. При этом видео можно переключать прямо во время показа. Таким образом, можно увидеть разницу между поведением, стилем одежды и акцентом жителей разных уголков королевства.