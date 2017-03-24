В японском парламенте захотели допросить жену Синдзо Абэ

Четыре оппозиционных партии Японии намерены вызвать на слушания в парламент Акиэ Абэ — супругу премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает The Mainichi.

Поводом для этого стал разгорающийся в Японии скандал о деятельности образовательной организации «Моритомо Гакуэн», подозреваемой в махинациях с земельными участками и лоббировании интересов в руководстве страны. Ее, в частности, обвиняют в том, что она с нарушениями приобрела территорию для строительства начальной школы по заниженной цене.

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Оппозиция предполагает, что к деятельности фонда имели отношении сам глава государства и его супруга.

Глава «Моритомо Гакуэн» во время дачи показаний отметил, что Акиэ передала организации крупную сумму денег в качестве пожертвования. Сама первая леди и пресс-служба правящей Либерально-демократической партии отвергли все обвинения.

Скандал вокруг детского сада фонда «Моримото гакуэн» начался в феврале 2017 года, когда японские СМИ обнаружили, что земля под его строительство покупалась у государства по заниженной цене, а само здание частично строилось на государственные деньги. Детский сад неоднократно посещала супруга премьера Абэ. В самом учреждении, как утверждают репортеры, царит культ премьер-министра, а учителя внушают детям националистические идеи.