Certina показала новые дайверские часы

Швейцарская часовая компания Certina, специализирующаяся на моделях для спорта и активного отдыха, представила на BaselWorld 2017 новую модель в коллекции для дайверов DS Action Diver, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Новинка в 43-миллиметровом стальном корпусе оснащена автоматическим механизмом Powermatic 80 с запасом хода до 80 часов. Точность и надежность работы механизма подтверждены международным сертификатом ISO 6425. Модель снабжена трехрядным стальным браслетом с дайверским удлинением.

Бренд Certina основан в 1888 году братьями Курт. С 1983 года входит в состав Swatch Group. В разное время поклонниками и посланниками марки были спортсмены — боксер Мухаммед Али и гонщики Мик Дуэйн, Алекс Кривиль, Петер Солберг, Тимо Глок, Томас Люти, Роберт Кубица. В 2016 году марка выпустила модель DS-2 Ole Einar Bjørndalen Limited Edition в честь посла бренда биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.