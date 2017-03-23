Hamilton выпустил новые треугольные часы

Часовая марка Hamilton представила на BaselWorld новые модели в серии треугольных часов Ventura, посвященные 60-летию этой коллекции, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Среди новинок — модель Ventura Classic S & L с кварцевым механизмом в стальном корпусе с золотым PVD-покрытием, белым циферблатом с золотистыми часовыми метками и коричневым кожаным ремешком с узором teju. Другой вариант кварцевых часов Classic S & L, с 3D-принтом на циферблате, имитирующим фактуру синего денима, снабжен ремешком из джинсовой ткани. Циферблат третьей модели, Ventura Skeleton, скелетонизирован: сквозь прорези можно наблюдать за работой автоматического механизма. Она снабжена каучуковым ремешком либо стальным браслетом.

Компания Hamilton основана в 1892 году в Ланкастере (штат Пенсильвания, США). Первой моделью стали карманные часы Broadway Limited, широко использовавшиеся работниками железных дорог. В 20-е годы прошлого века бренд стал поставщиком американской армии, в 1970 году выпустил первые в мире электронные часы.

Модели марки часто снимались в кино: первым стал фильм «Водолазы» (1951), позже Hamilton носил Элвис Пресли в картине «Голубые Гавайи». В настоящее время бренд принадлежит Swatch Group, часы производятся в Швейцарии.

