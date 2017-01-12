Hamilton предложил мужчинам носить хаки

Часовая компания Hamilton пополнила свою линейку мужских часов Khaki новым хронографом X-Wind Chronoquartz GMT c функцией индикации времени в 24 часовых поясах. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель компании в четверг, 12 января.

Механизм нового кварцевого калибра G10.962 с функцией GMT (Greenwich Mean Time («время по Гринвичскому меридиану») заключен в стальной корпус диаметром 46 миллиметров. Часы водонепроницаемы на глубине до 100 метров. Модель снабжена коричневым кожаным ремешком, черным каучуковым ремешком либо браслетом из нержавеющей стали. Ее стоимость составит от 71 до 76 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Hamilton 1 /3

Компания Hamilton основана в 1892 году в Ланкастере (штат Пенсильвания, США). Первой моделью стали карманные часы Broadway Limited, широко использовавшиеся работниками железных дорог. В 20-е годы прошлого века бренд стал поставщиком американской армии, в 1970 году выпустил первые в мире электронные часы.

Модели марки часто снимались в кино: первым стал фильм «Водолазы» (1951), позже Hamilton носил Элвис Пресли в картине «Голубые Гавайи». В настоящее время бренд принадлежит Swatch Group, часы производятся в Швейцарии.