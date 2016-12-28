Марка Festina перевыпустила часы 1948 года

Марка Festina перевыпустила свою классическую линейку часов Extra 1948 года. В нее вошли три модели в в круглых корпусах с лаконичным дизайном циферблата, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 28 декабря.

Мужская модель в корпусе диаметром 36 миллиметров может поставляться с кожаным ремешком, стальным браслетом или с браслетом «миланского плетения». Женская модель в корпусе диаметром 29 миллиметров предлагается с белым, черным, синим либо розовым циферблатом и с теми же тремя вариантами браслетов. Самая миниатюрная из моделей, женские часы в 20-миллиметровом корпусе, снабжены кожаным ремешком либо растяжным стальным браслетом (есть вариант с позолотой).

Коллекцию представляет бренд-амбассадор бренда, голливудский актер Джерард Батлер.

Фото: пресс-служба Festina 1 /2

Festina — часовой бренд сегмента премиум, основанный в 1902 году. В настоящее время входит в одноименную группу компаний, базирующуюся в Барселоне (Испания) и владеющую часовыми марками Calypso, Lotus, Jaguar, Candino и брендами украшений Lotus Style и Lotus Silver.