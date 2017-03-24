WSJ обвинила Москву в консультировании болгарской оппозиции на выборах

Накануне прошлогодних выборов президента Болгарии оппозиционная Социалистическая партия получила из Москвы 30-страничную дорожную карту с рекомендациями о проведении кампании. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на болгарских чиновников, статью приводит портал MBnews.one.

По информации журнала, документ, в частности, содержал предложения использовать в качестве инструментов манипуляции общественным мнением, завышенные в пользу кандидата данные опросов, а также недостоверные данные другого рода.

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Рекомендации были переданы в штаб Социалистической партии отставным генералом российской внешней разведки (СВР) Леонидом Решетниковым, утверждает издание. Он подтвердил факт визита в Софию, но опроверг информацию о передаче каких-либо документов.

Официальных комментариев в администрации президента Болгарии изданию получить не удалось.

На президентских выборах, состоявшихся в ноябре прошлого года, победил Румен Радев. Он был выдвинут на этот пост инициативным комитетом, возглавляемым Социалистической партией. Согласно конституции страны, пост президента является в основном церемониальным. При этом глава государства может влиять на общественное мнение и наделен правом вето в законодательном процессе.