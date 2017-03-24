В Москве обсудят IT-решения для развития бизнеса

В Москве в «Крокус Экспо» 13 апреля состоится бизнес-конференция консалтинговой компании SAP— «SAP Форум Москва». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Темой мероприятия заявлено «Цифровое настоящее». Не мероприятии обсудят цифровую трансформацию компаний разных отраслей. «Руководители расскажут и продемонстрируют, как и за счет чего они повышают эффективность своего бизнеса, сокращают издержки и наращивают прибыль», — отмечается в сообщении.

В рамках форума пройдет 12 параллельных сессий, таких как риски предприятия в условиях цифровой экономики, новые модели бизнеса для потребительских индустрий, цифровое настоящее управления персоналом, финансы как бизнес-партнер и другие. Гостям мероприятия представят 50 стендов с шоу-кейсами из разных индустрий, более 90 экспертных докладов.

«SAP Форум» — крупнейшее в своей области мероприятие в России и странах СНГ. В 2017 году в нем примут участие более 4000 тысяч человек, среди которых руководители компаний, а также специалисты в области IT, маркетинга, HR, финансов и других сферах. Ключевым партнером «SAP Форума» в 2017 году является «Газпром нефть».

