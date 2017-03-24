Объем производства в российской оборонке вырос на 11 процентов за год

Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями оборонного комплекса, вырос в 2016 году на 10,7 процента. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается во всех отраслях ОПК, за исключением ракетно-космической промышленности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, объем промышленного производства в российской экономике в целом в 2016 году вырос на 1,1 процента. В том числе добывающие производства выросли на 2,5 процента, обрабатывающие — на 0,1 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 1,5 процента.

Летом 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о росте производства в оборонно-промышленном комплексе за 2015 год на 13 процентов. В частности, в радиоэлектронной отрасли рост составил тогда 32 процента, в промышленности боеприпасов и спецхимии — 22,5 процента, в судостроении — свыше 16 процентов, в ракетостроении — 7,5 процента, в авиастроении — около шести процентов.

В 2014 году производство в оборонке выросло на 15,5 процента. Радиоэлектронная промышленность выросла на 24 процента, авиационная промышленность — на 17,1 процента, судостроительная промышленность — на 14,4 процента, промышленность боеприпасов и спецхимии — на 13 процентов, ракетно-космическая промышленность — на 8,6 процента, промышленность обычных вооружений — на 5,4 процента.