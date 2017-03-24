Грузинское застолье признали памятником нематериальной культуры

Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает РИА Новости.

«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия картули супра (традиционному грузинскому застолью и культуре трапезы)», — гласит приказ Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

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Данные о новом объекте нематериального наследия будут внесены в государственный реестр памятников культуры.

Ранее в январе в Грузии такой статус был присвоен традиционной технологии выдерживания вина в квеври (зарытые в землю большие глиняные сосуды), грузинской национальной борьбе и всем трем видам грузинского алфавита.

В июле 2015 года достоянием человечества признали древнюю винодельческую культуру.