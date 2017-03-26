МЧС проверит информацию о найденной в центре Москвы колбе с сибирской язвой

Сотрудники МЧС начали проверять сообщения СМИ о том, что в центре Москвы обнаружена колба с сибирской язвой. Об этом в воскресенье, 26 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Информация о том, что в столице найдена емкость с опасным вирусом, появилась ранее в воскресенье. Отмечалось, что колба была обнаружена при сносе заброшенного здания в Николоворобинском переулке.

В июле прошлого года на Ямале произошла крупнейшая за последние почти 40 лет вспышка сибирской язвы, от которой погибли более 2,3 тысячи оленей — главных разносчиков инфекции. С подозрением на заболевание были госпитализированы 90 человек. У 20 из них диагноз подтвердился. 1 августа стало известно о гибели 12-летнего мальчика от кишечной формы болезни.

Сибирская язва представляет собой опасную инфекционную болезнь, преимущественно распространяющуюся на сельскохозяйственных и диких животных, а также на человека. Заболевание характеризуется высоким уровнем летальности при отсутствии лечения (до 90 процентов) и может привести к смертельному исходу даже в случае, если помощь была оказана. Источниками заражения обычно служат домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды и кровососущие насекомые.