В Индии запретили показ оскароносного фильма о трансгендерах «Девушка из Дании»

Индийский совет по цензуре в кино запретил к показу на телевидении фильм «Девушка из Дании» режиссера Тома Хупера. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Mashable.

Картина должна была транслироваться в воскресенье на канале Sony Pictures. Однако комитет по цензуре запретил показ из-за «деликатного сюжета» и назвал ленту неподходящей для зрителей моложе 18 лет.

Фильм «Девушка из Дании» вышел в 2015 году. В центре сюжета — Лили Эльбе (урожденный Эйнар Вегенер) — датская трансгендерная женщина, одна из первых, кто прошел хирургическую операцию по смене пола.

Главную роль в драме исполнил британский актер Эдди Редмэйн.

Лента стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «лучшая женская роль второго плана».