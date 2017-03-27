Хакер потребовал выкуп за интимные фото жалующейся на богатство шотландки

Неизвестный хакер потребовал от жительницы Шотландии Джейн Парк (Jane Park) одну тысячу фунтов в обмен на ее интимные фотографии из Snapchat. Об этом сообщает The New York Post.

Девушка приобрела мировую известность после того, как выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов) и публично пожаловалась на организаторов, которые испортили ей жизнь подаренными деньгами. Парк посетовала на то, что случайно заполучила богатство в 17 лет и спустя четыре года осознала, что постоянный отдых в разных уголках мира и дизайнерская одежда не приносят счастья.

Популярность девушки привлекла внимание взломщиков: неизвестный не только заполучил доступ к аккаунту в Snapchat, но и взломал другие социальные сети.

Он уже попытался продать приватные снимки не только Парк, но и журналистам. Ранее несчастная миллионер признавалась, что у нее уже крали аккаунты и шантажировали, требуя выкуп. В итоге часть фотографий оказались в открытом доступе.

Источники издания утверждают, что Парк пыталась вызвать полицейских, чтобы те защитили ее от хакеров.

В марте неизвестные хакеры слили в сеть интимные снимки актрис Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид. Фото были обнаружены на форуме The Fappening, где хакеры разместили два ролика интимного характера и 123 фотографии Уотсон, а также крайне откровенные фото Сейфрид.