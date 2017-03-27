Пощупавшей грудь соседки авиапассажирке пригрозили 10 годами тюрьмы

Американке Хайди Маккинни (Heidi McKinney) грозит до 10 лет тюрьмы за то, что она пощупала грудь своей попутчицы во время авиарейса в США. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, 27-летнюю женщину могут заставить выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. Маккинни уже признала себя виновной в умышленном нападении.

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В ходе слушаний в суде Портленда (штат Орегон) по этому делу сторона обвинения заявила, что американка трогала другую пассажирку, чтобы унизить ее, а также делала непристойные заявления в адрес путешественницы.

Защита Маккинни полагает, что ей удастся добиться условного срока. Приговор должны вынести 19 июня. Сейчас она находится на свободе.

Инцидент с Маккинни произошел в мае 2016 года в ходе рейса авиакомпании Alaska Airlines из Лас-Вегаса в Портленд. После приземления одна из пассажирок пожаловалась полиции, что Маккинни трогала ее за грудь и другие интимные места без ее согласия, и тогда Маккинни задержали. В самолете она находилась в нетрезвом состоянии.