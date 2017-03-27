Российский антикварный салон откроет спецпроект «Тысяча и одна сказка Востока»

На 42-м Российском антикварном салоне в московском Центральном доме художника (ЦДХ) будет проведен спецпроект «Тысяча и одна сказка Востока». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта посетителям представят традиционное ювелирное искусство и национальные костюмы мусульманских стран периода XIX века — первой трети XX века. В экспозиции будут присутствовать изделия из Узбекистана, Туркмении, Афганистана, Ирана, Азербайджана, стран Магриба, Аравийского полуострова, Турции, Болгарии и Македонии.

«Большое разнообразие форм, богатство украшений, техник изготовления и способов бытования доказывает, что производство медной утвари являет яркий пример народного творчества мусульманского Востока», — отмечают организаторы проекта.

Российский антикварный салон пройдет в ЦДХ с 25 марта по 2 апреля. В мероприятии примут участие антикварные галереи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. На выставке также покажут иконы, скульптуры, древние книги, деньги и предметы декоративно-прикладного искусства.