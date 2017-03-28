Американцы в суде потребовали права сделать дочь Аллахом

Американская супружеская пара из штата Джорджия потребовала у властей штата разрешить им дать своей дочери фамилию Аллах. Об этом сообщает The Telegraph.

«Скажу просто: у нас собственное понимание того, как называть ребенка. Мы не хотим вдаваться в подробности: они неважны. Важно то, что гласит закон и каковы наши родительские права», — заявил Биляль Вальк, отец ребенка. По его словам, фамилия Аллах — благородная.

Иск в суд штата от их имени подала правозащитная организация American Civil Liberties Union (ACLU). Родители — Вальк и его супруга Элизабет Хэнди — потребовали, чтобы дочь звали Залиха Благодатная Лоррена Аллах (ZalyKha Graceful Lorraina Allah). Власти отказали: по закону штата, фамилия ребенка должна быть унаследована от одного из родителей или быть сочетанием родительских фамилий.

В ACLU пояснили, что запрет определять фамилию ребенка — злоупотребление правом со стороны государства, поэтому они будут добиваться разрешения.