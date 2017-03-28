В Пакистане обвиняемый принял наркотики в зале суда

В суде пакистанского города Карачи обвиняемый принял наркотики прямо в зале заседаний. Инцидент попал на камеру, сообщает телеканал Geo News.

Хуррам Аббас пояснил в интервью, что наркотики можно купить в тюрьме всего за 300 рупий (почти три доллара). Ему предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ. Полицейский, который должен был надзирать за ним, будет привлечен к ответственности. Также проверяется, были ли приняты должные меры по обеспечению безопасности на судебных заседаниях.

Издание пишет, что стражи порядка сами нередко снабжают подопечных алкоголем, сигаретами и наркотиками. Если пристрастившийся к запрещенным веществам подследственный умирает от невозможности принять наркотик, то у охраняющих его полицейских могут возникнуть проблемы по службе — таким незаконным образом они хотят перестраховаться от неблагоприятных последствий.