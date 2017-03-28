Зрителям «Чиполлино» добавят семян для выращивания овощей-«правдолюбов»

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина решил продлить акцию по раздаче семян посетителям спектакля «Приключения Чиполлино». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«С 28 марта по 9 апреля только в кассе театра драмы при покупке билета на спектакль "Приключения Чиполлино" вы получите пакетик семян. На упаковке вы найдете подпись одного из героев сказки», — пообещали в пресс-службе театра.

Представители учреждения отметили, что акцию, получившую название «Плантация», продлили «по многочисленным просьбам зрителей».

Посетителям предлагается вырастить «свою плантацию героев» по аналогии с персонажами сказки «про отважного мальчика-луковку, который не боится говорить правду и бороться за справедливость».

Впервые акция по раздаче семян стартовала 20 марта и должна была продлиться пять дней.

«Приключения Чиполлино» — сказка итальянского писателя Джанни Родари, ее персонажи — живые овощи и фрукты. Главным героем выступает мальчик-луковица Чиполлино, борющийся против притеснений бедняков со стороны богачей.