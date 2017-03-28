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Террорист Карлос Шакал получил во Франции третий пожизненный срок

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Карлос Шакал
Карлос Шакал

Международный террорист Ильич Рамирес Санчес, известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен во Франции к третьему пожизненному тюремному сроку за теракт, совершенный им в Париже в 1974 году. Об этом сообщает BFMTV.

Следствию удалось установить, что именно этот человек несет прямую ответственность за гибель двух и ранение 34 человек, полученных в результате взрыва гранаты, брошенной в одну из аптек.

Как сообщает телеканал, суд принял во внимание доводы стороны обвинения и вынес преступнику самый суровый из всех возможных по французским законам приговор.

Начиная с 1997 года Карлос отбывает два пожизненных срока без права на помилование за убийства двух полицейских в Париже в 1975 году, а также за организацию серии терактов в 1982 и 1983 годах во французской столице, в Марселе и подрыв двух поездов. Жертвами этих атак стали 11 человек, более 150 получили ранения.

Помимо этого, Карлос активно сотрудничал с Народным фронтом освобождения Палестины. Самый известный из совершенных им терактов — захват в 1975 году 42 высокопоставленных заложников в штаб-квартире ОПЕК в Вене. В 1994-м он был схвачен сотрудниками спецслужб в Судане и выдан Франции.

Санчес родился в 1949 году в Каракасе (Венесуэла). Имя Ильич получил от отца, который был убежденным марксистом (братьев террориста зовут Владимир и Ленин). Кличку Карлос получил во время работы на Национальный фронт освобождения Палестины, Шакалом его прозвали журналисты после того, как при обыске в его вещах был найден роман Фредерика Форсайта «День Шакала».

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Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
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