Марка Z Zegna выпустила «невесомые» кроссовки

Итальянская марка Z Zegna представила новую модель кроссовок — Sprinter 300. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта. Вес обуви составляет всего 300 граммов, по словам представителей марки, она практически невесомая.

Обувь выполнена из инновационной ткани Techmerino, которая пропускает воздух и поддерживает комфортную температуру стопы. верхняя часть изготовлена из перфорированной телячьей кожи. Кроссовки уже появились в продаже, в том числе, московских бутиках бренда.

Фото: Z Zegna 1 /3

Z Zegna — вторая линия бренда Ermenegildo Zegna, принадлежащего одноименной итальянской компании. Компания занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.