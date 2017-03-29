На Кубе похоронили младшую сестру Фиделя Кастро

Похороны младшей сестры Рауля и Фиделя Кастро, Агустины Кастро Рус, прошли на Кубе во вторник, 26 марта. Об этом в среду, 29 марта, сообщает ТАСС.

Она умерла 26 марта в Гаване на 79-м году жизни. О ее кончине сообщили 27 марта западные СМИ со ссылкой на живущую в Майами, США, ее сестру Хуаниту. Та объяснила, что причиной смерти стали осложнения после операции по поводу перелома бедра.

Прощание с Агустиной прошло в местечке Биран провинции Ольгин на востоке Кубы, там родились братья и сестры Кастро. Согласно ее последней воле, останки Агустины кремировали, а урну с прахом поместили в семейный склеп.

На похоронах присутствовали только самые близкие родные покойной, в том числе председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

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Агустина Кастро Рус была далека от политики и не работала на госслужбе. Она вышла замуж за известного пианиста Сильвио Родригеса Карденаса (умер в 2009-м), у нее остались трое детей: дочь, живущая на Кубе, и двое сыновей во Флориде, США.

Фидель Кастро и его старший брат Рамон умерли в 2016 году, их сестра Анхела — в 2012-м.

Всего в семье Кастро было семь братьев и сестер, из которых к настоящему времени в живых остались трое:: Рауль (85), Энма (82) и Хуанита (83)/